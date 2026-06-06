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الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على عامل داخل مقهى بأكتوبر

كتب : علاء عمران

12:37 م 06/06/2026

المتهمين

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام مالك مقهى بالتعدي على عامل داخل مقهى بمنطقة أكتوبر بمحافظة الجيزة.

فحص فيديو التعدي على عامل بمقهى في أكتوبر

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها، أنه بتاريخ 9 مايو الماضي تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغًا من القائم على نشر الفيديو، وهو مالك مقهى كائن بدائرة القسم، تضرر فيه من مالك مقهى مجاور له، واتهمه بالتعدي بالسب والضرب على أحد العاملين لديه.وأضافت الوزارة أن البلاغ تضمن اتهام المشكو في حقه بالتعدي على العامل، الذي سبق له العمل لديه، بسبب خلافات بينهما، فضلًا عن توجيه عبارات سب لباقي العاملين بالمقهى.
وأشارت التحريات إلى أنه بتاريخ 26 مايو الماضي حضر مالك المقهى المشكو في حقه والعامل الظاهران في الفيديو إلى قسم الشرطة، وأقرا بوقوع مشادة كلامية بينهما بسبب تقصير العامل خلال فترة عمله السابقة بالمقهى.

كما أبدى الطرفان رغبتهما في التصالح وإنهاء الخلاف القائم بينهما، واتهم الطرفان القائم على نشر الفيديو بتداوله المقطع بقصد التشهير بهما، فيما اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الأطراف، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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وزارة الداخلية مشادة كلامية مواقع التواصل الاجتماعي

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