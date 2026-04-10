معدة لفك القنوات المشفرة.. ضبط شاب لبيعه أجهزة "ريسيفر" بعابدين

كتب : صابر المحلاوي

06:23 م 10/04/2026 تعديل في 06:28 م

وزارة الداخلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، من ضبط مدير محل بعابدين لبيعه أجهزة "ريسيفر" معدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة بالمخالفة للقانون.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام مالك محل بدائرة قسم شرطة عابدين ببيع أجهزة “ريسيفر” معدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة دون ترخيص.

ضبط محل مخالف بحقوق الملكية الفكرية بعابدين

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المحل المشار إليه، وأمكن ضبط المدير المسؤول، وبحوزته عدد من أجهزة “الريسيفر” محملة ببرامج لفك شفرات القنوات الفضائية بدون ترخيص.

وبمواجهته أقر بارتكاب المخالفات بالمشاركة مع مالك المحل، بهدف تحقيق الربح المادي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فك شفرات القاهرة عابدين ريسيفر مخالفات ضبط مخالفات حقوق الملكية الفكرية قنوات مشفرة

