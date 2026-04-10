ضبطت الأجهزة الأمنية بالمنيا، شخصًا انتحل صفة موظف بنك واستولى على بيانات بطاقات مواطنين، وتمكن من النصب عليهم في 6 وقائع بزعم قروض ومساعدات مالية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، بالنصب على المواطنين من خلال انتحال صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك.

سقوط متهم أوهم ضحاياه بصفة موظف بنك

وتبين أن المتهم كان يطلب من الضحايا بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بزعم تحديث بياناتهم البنكية، وإيهامهم بإمكانية مساعدتهم في الحصول على قروض أو منح أو مساعدات مالية، وتمكن من الاستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي. وبمواجهته أقر بارتكاب 6 وقائع بذات الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.