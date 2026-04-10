موظف بنوك مزيف.. ضبط شخص نصب على المواطنين بالمنيا

كتب : صابر المحلاوي

06:18 م 10/04/2026

ضبطت الأجهزة الأمنية بالمنيا، شخصًا انتحل صفة موظف بنك واستولى على بيانات بطاقات مواطنين، وتمكن من النصب عليهم في 6 وقائع بزعم قروض ومساعدات مالية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، بالنصب على المواطنين من خلال انتحال صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك.

سقوط متهم أوهم ضحاياه بصفة موظف بنك

وتبين أن المتهم كان يطلب من الضحايا بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بزعم تحديث بياناتهم البنكية، وإيهامهم بإمكانية مساعدتهم في الحصول على قروض أو منح أو مساعدات مالية، وتمكن من الاستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي. وبمواجهته أقر بارتكاب 6 وقائع بذات الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتخال صفة موظف بنك المنيا النصب والاحتيال بطاقات بنكية قروض وهمية جرائم الأموال العامة

