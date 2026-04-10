كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن زعم القائمة على النشر قيام شخص بممارسة أعمال البلطجة والتعدي على رجل مسن بقلب القاهرة.

وكشفت التحريات أن الواقعة تتعلق بقيام عامل بمحل في المرج بالإمساك بعنصر جنائي حاول سرقة المحل والتعدي عليه بالضرب، ولم يتقدم ببلاغ ضده لكبر سنه، كما تبين وجود خلافات سابقة حول الجيرة بين العامل ومالكة كاميرا المراقبة وكريمتها ناشرة الفيديو، قامتا على إثرها بفبركة الادعاءات للنكاية به، وتم ضبطهما واعترافهما بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الداخلية تكشف لغز فيديو مسن المرج

أظهرت التحريات الأمنية أن المتهم الظاهر في الفيديو قام بالدفاع عن مكان عمله بعد شروع عنصر جنائي من المطرية في السرقة، فقام العامل بالإمساك به وضربه، ومن جانب آخر تسبب عدم تحرير محضر رسمي في استغلال الواقعة من قِبل الجيران، علاوة على ذلك أمكن تحديد مكان اختباء مفبركي المقطع لكي يعلن بلطجي المرج المزعوم يسقط من قائمة الاتهامات الزائفة أمام جهات التحقيق بقلب العاصمة.

استغلت مالكة كاميرا المراقبة وكريمتها المشهد لإظهار العامل كبلطجي يستعرض قوته على مسن، وفي السياق ذاته نجحت أجهزة الأمن في ضبط السيدة وابنتها ومواجهتهما بالأدلة التي أثبتت تعمدهما تزييف كشف حقيقة فيديو المسن بهدف الانتقام، ومن جانب آخر تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على كافة ملابسات الحادث.