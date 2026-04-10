كشفت أجهزة الأمن حقيقة تخريب شقة بالقاهرة؛ تبين أن الواقعة لهو أطفال يزيلون زينة رمضان بشرفة في الشروق ولا صحة للادعاءات، وتم اتخاذ الإجراءات.

حقيقة تخريب شقة بالقاهرة

رصدت المتابعة الأمنية منشوراً بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن مقطع فيديو ادعى قيام صبية بإحداث تلفيات داخل أحد العقارات، ومن جانب آخر أسفر الفحص عن تحديد مكان الواقعة بدائرة قسم شرطة الشروق. علاوة على ذلك، استدعت القوات مالكة الشقة للوقوف على حقيقة تخريب شقة بالقاهرة، حيث أكدت أن الظاهرين في الفيديو هما نجلها وصديقه وكانوا يلهون في الشرفة بشكل طبيعي.

كواليس فيديو أطفال الشروق المثير للجدل

أوضحت مالكة العقار أن الأطفال قاموا بإزالة زينة شهر رمضان بعد انتهائه دون حدوث أي تلفيات، وفي السياق ذاته أكدت التحريات عدم صحة الادعاءات التي انتشرت عبر فيديو السوشيال ميديا، ومن جانب آخر تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.