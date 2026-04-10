كشفت وزارة الداخلية حقيقة فيديو استغاثة سيدة بكفر الشيخ ادعت فيه التعدي على شقيقها، حيث تبين أن الواقعة مشاجرة بسبب خلافات مالية على بيع منزل، ونجحت القوات في ضبط كافة الأطراف والتحقيق في ملابسات الواقعة التي رصدتها المتابعة الأمنية بدقة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيديو استغاثة كفر الشيخ

أوضحت التحريات الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ عدم وجود بلاغات رسمية مسبقة بشأن الواقعة، ومن جانب آخر تبين أن مقطع الفيديو المتداول يوثق نزاعاً يعود لتاريخ 8 من الشهر الجاري، حيث نشبت مشاجرة بين طرفين بدائرة المركز، وقامت السيدة بتصوير شقيقها داخل المستشفى بهدف تشويه صورة الطرف الثاني والنكاية بهم بقلب المحافظة.

خلافات مالية بين الطرفين

أثبتت التحقيقات أن المحرك الأساسي للأحداث هو وجود خلافات مالية بين الطرفين ناتجة عن قيام الطرف الأول ببيع منزل للطرف الثاني، وفي السياق ذاته تطورت المشادة الكلامية إلى تبادل للتعدي بالضرب دون وقوع إصابات جسدية، علاوة على ذلك تعمدت ناشرة الفيديو استغلال منصات التواصل الاجتماعي لتضليل الرأي العام وإظهار شقيقها كضحية للضرب بغير حق.

سقوط أطراف مشاجرة كفر الشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المشاركين في النزاع لكي يعلن سقوط أطراف مشاجرة كفر الشيخ بالكامل في قبضة المباحث، ومن جانب آخر واجهت القوات المتهمين بالادعاءات الواردة في المقطع فاعترفوا بارتكاب الواقعة وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وبناءً عليه تم تحرير المحضر اللازم وإحالة القضية للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات وضمان سيادة القانون.