كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات فيديو تضمن ادعاءات بقيام شخصين بالاتجار في المخدرات وإطلاق أعيرة نارية على أحد الأشخاص بمحافظة الشرقية وتبين عدم صحته.

حقيقة فيديو مخدرات الشرقية المضلل

تبين بالفحص أنه ورد بلاغ لقسم شرطة بلبيس بوقوع مشاجرة بين طرف أول نجار وعاملين وطرف ثان يضم مبيض محارة ووالديه وعاملا آخر وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، ومن جانب آخر نشبت المشاجرة اثر اصطدام دراجة نارية ما أدى إلى تعد متبادل باستخدام أداة مشرط.

سقوط ناشر الادعاءات الكاذبة ببلبيس

تم ضبط طرفي المشاجرة والأداة المستخدمة وأقروا بالواقعة كما تم ضبط القائم على نشر الفيديو وهو عامل مقيم بدائرة القسم، علاوة على ذلك اقر المتهم باختلاقه الادعاءات ونشرها بدافع النكاية في الطرف الثاني بسبب خلافات سابقة وتولت النيابة العامة التحقيق.

