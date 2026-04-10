مشاجرة بـ "مشرط" وراء استغاثة وهمية بإطلاق نار وتجارة مواد مخدرة بالشرقية

كتب : علاء عمران

12:22 م 10/04/2026

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات فيديو تضمن ادعاءات بقيام شخصين بالاتجار في المخدرات وإطلاق أعيرة نارية على أحد الأشخاص بمحافظة الشرقية وتبين عدم صحته.

حقيقة فيديو مخدرات الشرقية المضلل

تبين بالفحص أنه ورد بلاغ لقسم شرطة بلبيس بوقوع مشاجرة بين طرف أول نجار وعاملين وطرف ثان يضم مبيض محارة ووالديه وعاملا آخر وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، ومن جانب آخر نشبت المشاجرة اثر اصطدام دراجة نارية ما أدى إلى تعد متبادل باستخدام أداة مشرط.

سقوط ناشر الادعاءات الكاذبة ببلبيس

تم ضبط طرفي المشاجرة والأداة المستخدمة وأقروا بالواقعة كما تم ضبط القائم على نشر الفيديو وهو عامل مقيم بدائرة القسم، علاوة على ذلك اقر المتهم باختلاقه الادعاءات ونشرها بدافع النكاية في الطرف الثاني بسبب خلافات سابقة وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا:

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هل تتراجع أسعار السيارات بعد توقف حرب إيران وأمريكا وانخفاض الدولار؟
أخبار السيارات

هل تتراجع أسعار السيارات بعد توقف حرب إيران وأمريكا وانخفاض الدولار؟
"عشان خايف على عياله".. كواليس ضبط المتهم بقتل الكلاب الضالة في الإسماعيلية
حوادث وقضايا

"عشان خايف على عياله".. كواليس ضبط المتهم بقتل الكلاب الضالة في الإسماعيلية
"عشان خايف على عياله".. كواليس ضبط المتهم بقتل الكلاب الضالة في الإسماعيلية
حوادث وقضايا

"عشان خايف على عياله".. كواليس ضبط المتهم بقتل الكلاب الضالة في الإسماعيلية
حزين على الطريقة.. أليو يادجي يروي كواليس رحيله عن الأهلي
رياضة محلية

حزين على الطريقة.. أليو يادجي يروي كواليس رحيله عن الأهلي
تحديث جديد في واتساب يغير واجهته على أندرويد.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

تحديث جديد في واتساب يغير واجهته على أندرويد.. ما القصة؟

