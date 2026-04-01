المرور يضبط 100 ألف مخالفة ويكشف 61 حالة تعاطٍ للمواد المخدرة خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:11 م 01/04/2026

واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة لضبط الحالة المرورية وتحقيق الانضباط على الطرق والمحاور بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث أسفرت الحملات المنفذة خلال 24 ساعة عن ضبط 106,326 مخالفة مرورية متنوعة.

61 حالة تعاطٍ للمواد المخدرة

وفي إطار جهود كشف تعاطي المواد المخدرة بين السائقين، تم فحص 1,338 سائقًا، تبين إيجابية 57 حالة منهم لتعاطي المواد المخدرة، ما يعكس استمرار الحملات في مواجهة السلوكيات الخطرة التي تهدد حياة المواطنين على الطرق.

كما كثفت الوزارة الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 715 مخالفة متنوعة شملت تحميل ركاب بالمخالفة، وعدم استيفاء شروط التراخيص، ومخالفات تتعلق بالأمن والمتانة الفنية للمركبات.

وشملت الحملات أيضًا فحص 115 سائقًا، ثبت تعاطي 4 حالات منهم للمواد المخدرة، بالإضافة إلى ضبط 8 محكوم عليهم بإجمالي 11 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على مركبة لمخالفتها القوانين المرورية.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع استمرار الحملات لتحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث، حفاظًا على سلامة المواطنين.

