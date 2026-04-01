أعلنت مديرية أمن البحيرة اليوم الأربعاء، تنظيم حملة للتبرع بالدم، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وذلك في إطار دعم الحالات المرضية والمصابين.

وأعرب القائمون على الحملة عن خالص تقديرهم لجميع المشاركين، مؤكدين أن هذه المبادرات الإنسانية تعكس روح المسؤولية المجتمعية وتعزز من قيم التكافل.

وتأتي هذه الخطوة استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في تفعيل دورها المجتمعي، من خلال إطلاق وتنفيذ المبادرات الإنسانية التي تستهدف خدمة المواطنين ودعم المنظومة الصحية.