أمن البحيرة ينظم حملة للتبرع بالدم بمشاركة رجال الشرطة

كتب : علاء عمران

11:53 ص 01/04/2026

أعلنت مديرية أمن البحيرة اليوم الأربعاء، تنظيم حملة للتبرع بالدم، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وذلك في إطار دعم الحالات المرضية والمصابين.

وأعرب القائمون على الحملة عن خالص تقديرهم لجميع المشاركين، مؤكدين أن هذه المبادرات الإنسانية تعكس روح المسؤولية المجتمعية وتعزز من قيم التكافل.

وتأتي هذه الخطوة استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في تفعيل دورها المجتمعي، من خلال إطلاق وتنفيذ المبادرات الإنسانية التي تستهدف خدمة المواطنين ودعم المنظومة الصحية.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ماذا قالت الفنانة دينا دياب عن تصدرها التريند بسبب فيديو رقصها؟
زووم

ماذا قالت الفنانة دينا دياب عن تصدرها التريند بسبب فيديو رقصها؟
"حدث بياناتك".. نصاب المنيا في قبضة الأمن بعد 8 وقائع نصب
حوادث وقضايا

"حدث بياناتك".. نصاب المنيا في قبضة الأمن بعد 8 وقائع نصب

موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أبريل.. هل هناك زيادة منتظرة؟
اقتصاد

موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أبريل.. هل هناك زيادة منتظرة؟

نتنياهو: استأصلنا ذراع إيران الكبرى باغتيال رئيس مخابرات الحرس الثوري وفيلق
شئون عربية و دولية

نتنياهو: استأصلنا ذراع إيران الكبرى باغتيال رئيس مخابرات الحرس الثوري وفيلق
ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
نصائح طبية

ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق