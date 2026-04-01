شهدت الحالة المرورية، صباح اليوم الأربعاء، بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، تباينًا ملحوظًا بين السيولة والانسياب في بعض الطرق، وظهور كثافات مرورية في عدد من المحاور الحيوية، خاصة خلال فترات الذروة الصباحية، رغم إجازة الطلاب من المدارس.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت تعطيل الدراسة بجميع المدارس، اليوم الأربعاء 1 أبريل 2026، في ضوء التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من التقلبات الجوية.

سيولة مرورية على الدائري ومحور المشير وصلاح سالم

وفي محافظة القاهرة، سادت حالة من السيولة المرورية على عدد من الطرق والمحاور الرئيسية، من بينها الطريق الدائري، ومحور المشير طنطاوي، بالإضافة إلى طريق صلاح سالم في الاتجاه المؤدي إلى مطار القاهرة.

كثافات متوسطة تضرب وسط البلد وكوبري أكتوبر وميدان رمسيس

في المقابل، ظهرت كثافات مرورية متوسطة بمناطق وسط البلد، وكوبري أكتوبر، وميدان رمسيس، إلى جانب بعض الشوارع الحيوية في مدينتي نصر والتجمع.

زحام ملحوظ في فيصل وصفط اللبن وميدان الجيزة

أما في محافظة الجيزة، فقد شهدت مناطق شارع فيصل، ومحور صفط اللبن، وميدان الجيزة، كثافات مرورية ملحوظة نتيجة زيادة الأحمال، بينما ظهرت سيولة نسبية على الطريق الدائري وبعض أجزاء محور 26 يوليو، خاصة خارج أوقات الذروة.

استقرار نسبي داخل مدن القليوبية مع تكدسات محدودة

وفي محافظة القليوبية، لوحظ تباطؤ في الحركة المرورية على الطريق الزراعي (القاهرة – بنها)، خاصة في الاتجاهات المؤدية إلى العاصمة، فيما استقرت الحالة المرورية نسبيًا داخل المدن، مع وجود تكدسات محدودة ببعض الشوارع الرئيسية.

انتشار مروري مكثف لمواجهة الزحام وتنظيم الحركة

وأكدت الإدارة العامة للمرور انتشار الخدمات المرورية على مختلف الطرق والمحاور، للعمل على تنظيم الحركة وتيسيرها، والتعامل الفوري مع أي معوقات أو حوادث قد تؤثر على انسيابية السير.

