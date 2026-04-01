أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، برئاسة المهندس رشدي السيد عمر، اليوم الأربعاء، خطة غسيل شبكات المياه بجميع مراكز وقرى المحافظة خلال شهر إبريل 2026، وذلك ضمن برنامج الصيانة الدورية للحفاظ على جودة المياه.

تنسيق كامل لتنفيذ الخطة

أوضح رئيس الشركة أن تنفيذ أعمال الغسيل يجري بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية بكل مركز ومدينة، مع الالتزام بالمواعيد المحددة في جدول الغسيل، لضمان انتظام العمل والتعامل السريع مع أي طوارئ.

تنبيه مهم للمواطنين

ناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترات الغسيل، مع عدم استخدامها حتى في حال توافرها بالشبكة، حفاظًا على الصحة العامة.

ظهور عكارة مؤقتة

أشارت الشركة إلى احتمالية ظهور بعض الرواسب أو العكارة عقب الانتهاء من أعمال الغسيل، مؤكدة أن تشغيل المياه لفترة كفيل بعودة المياه لطبيعتها والتخلص من أي شوائب ناتجة عن الغسيل.

قنوات تلقي الشكاوى

وأتاحت الشركة عدة وسائل لتلقي شكاوى المواطنين بشأن جودة المياه، من خلال الخط الساخن 125 من التليفون الأرضي، أو عبر تطبيق واتساب على الرقم 01220906668، للتعامل الفوري مع أي بلاغات.

ضمن خطة المحافظة

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، بالاستمرار في تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لشبكات المياه، بما يضمن تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.