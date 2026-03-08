إعلان

ضبط 3 سيارات تسير عكس الاتجاه بالشرقية والقليوبية | فيديو

كتب : علاء عمران

02:57 م 08/03/2026 تعديل في 02:59 م

المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 3 سيارات ظهر قائدوها في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء السير عكس الاتجاه بمحافظة الشرقية، ما عرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

وكشفت التحريات عن تحديد وضبط السيارات وقائديها، حيث تبين أنهم يقيمون بمحافظتي الشرقية والقليوبية، واعترفوا بارتكاب المخالفة بهدف اختصار الطريق.

وتم التحفظ على السيارات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائديها.

