تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، من ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع المقرمشات بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بمحافظة الجيزة.

كشفت التحريات عن قيام القائمين على المصنع بتصنيع منتجات غذائية باستخدام مواد خام مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحة المواطنين.

ضبط كميات ضخمة داخل مصنع مقرمشات غير مرخص

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من مستلزمات الإنتاج والمواد الغذائية داخل المصنع، من بينها 4 أطنان من المقرمشات المعبأة داخل شكائر، و16 طنًا من الدقيق الأبيض، بالإضافة إلى أكثر من 6 أطنان من المواد المستخدمة في التصنيع شملت ملحًا صناعيًا وأرزًا مطحونًا ومسحوق شطة ونشا ذرة، وجميعها دون مستندات تفيد مصدرها.

كما عثرت القوات على 60 كيلو جرامًا من الألوان الصناعية مجهولة المصدر، إلى جانب 9000 عبوة كرتونية فارغة تستخدم في عمليات التعبئة والتغليف، في محاولة لإضفاء مظهر تجاري على المنتجات قبل طرحها للبيع.

معدات تصنيع داخل مصنع مقرمشات غير مرخص

وضبطت الأجهزة الأمنية أيضًا عددًا من المعدات المستخدمة في عملية التصنيع، شملت 5 ماكينات عجان للتصنيع بالإضافة إلى فرن يستخدم في تجهيز المقرمشات، وذلك داخل المصنع الذي يعمل دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

وتشير التحريات الأولية إلى أن القائمين على المصنع كانوا يعتزمون طرح تلك المنتجات بالأسواق بعد تعبئتها في عبوات تحمل علامات تجارية مختلفة، بما يشكل جريمة غش وتدليس على جمهور المستهلكين.

تم التحفظ على المضبوطات بالكامل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما جرى تحرير المحضر اللازم تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.