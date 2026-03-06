كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله القائم على نشره من بعض الأشخاص لترويجهم المواد المخدرة وسرقة مواتير المياه بمنطقة المنتزه في الإسكندرية.

وبالفحص، أمكن تحديد القائم على نشر الفيديو، وتبين أنه مالك محل هواتف محمولة ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه. وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 12 فبراير الماضي اكتشف سرقة موتور وعداد المياه الخاصين بمنزله، مشيرًا إلى ملاحظته تواجد شخصين يتعاطيان المواد المخدرة أسفل العقار محل سكنه.

القبض على عامل متهم بالتحرش بطالبة بالدقهلية

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكب واقعة السرقة، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، حيث اعترف بارتكاب الواقعة، وبإرشاده تم ضبط المسروقات المستولى عليها.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخصين المشكو في حقهما، وتبين أنهما عاطلان لأحدهما معلومات جنائية، وعُثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش وسلاح أبيض.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.