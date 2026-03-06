إعلان

ضبط شخص اعتدى على زوجته وخطف أطفالهما بدمياط

كتب : صابر المحلاوي

09:24 م 06/03/2026

اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة

كتب- صابر المحلاوي:
كشفت أجهزة الأمن بدمياط، تفاصيل مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تعرض إحدى السيدات للاعتداء من قبل طليقها وخطفه لأطفالها، في واقعة أثارت الرأي العام.

التحريات تكشف أن الخلافات على رؤية الأبناء وراء الواقعة

تبين من الفحص والتحريات أن الشاكية، ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة أول دمياط، تعرضت لتعدٍ على مسكنها وخطف أطفالها من قبل طليقها صاحب معلومات جنائية، على خلفية خلافات بينهما حول حق رؤية الأبناء.

تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في ملابسات الواقعة.

