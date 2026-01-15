"جهار" تعتمد 19 منشأة صحية وتعزز جاهزية الخدمات الطبية

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، صدور قرارات جديدة عن اللجنة العليا للاعتماد، تضمنت منح الاعتماد الكامل أو المبدئي أو تجديد الاعتماد لـ19 منشأة صحية من قطاعات متنوعة، وذلك وفقًا لمعايير "GAHAR" المعتمدة دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "الاسكوا".

وأكدت الهيئة، أن هذه القرارات تأتي في إطار دعم توجه الدولة نحو رفع جودة الخدمات الصحية، وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة الرعاية، وضمان تقديم خدمات آمنة وفعّالة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

وفي هذا السياق، نجحت مستشفى أحمد جلال العسكري بالقاهرة التابعة لإدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، في الحصول على شهادة الاعتماد الكامل وفقًا لمعايير "جهار"، بعد استيفاء متطلبات التقييم الشامل، بما يعكس التزام المستشفى بتطبيق نظم الجودة وسلامة المرضى وفق منهجية مؤسسية مستدامة.

وضمن قرارات اللجنة، تم منح شهادة الاعتماد المبدئي لمنشأتين تابعتين للقطاع الخاص، هما: مستشفى إسكندرية الدولي بالإسكندرية، ومستشفى الابتسامة بالقاهرة.

كما حصلت 4 منشآت خاصة على شهادة الاعتماد الكامل، وهم: مركز د. جنيدي للعيون بالمنيا، مستشفى روفان بأسيوط، معمل الطاهر للتحاليل الطبية بالجيزة، وألفا سكان فرع إسبانا بلازا - الشيخ زايد.

وفي مؤشر واضح على استدامة تطبيق الجودة داخل منشآت القطاع الخاص، شملت القرارات أيضًا تجديد الاعتماد لكل من: مستشفى دار العيون بالجيزة، معمل البرج بالأقصر، ومعمل المختبر بالأقصر.

كما تضمنت القرارات منح الاعتماد الكامل أو المبدئي أو تجديد الاعتماد لعدد 9 وحدات ومراكز طب أسرة، بما يعكس الاهتمام المتزايد بتطوير خدمات الرعاية الأولية باعتبارها حجر الأساس لمنظومة صحية حديثة تعتمد على الوقاية والكشف المبكر وتحسين جودة الحياة.

وفي هذا الإطار حصلت (4 وحدات طب أسرة) على الاعتماد الكامل، وهم: وحدة طب أسرة الرديسية بأسوان، وحدة طب أسرة الرقيقين بأسوان، وحدة طب أسرة جعفر الصادق بأسوان، وحدة طب أسرة نجع ونس بأسوان.

وحصلت 3 وحدات طب أسرة أخرى على الاعتماد المبدئي، وهم: وحدة طب أسرة مؤنسة بالمنوفية، وحدة طب أسرة خريت بأسوان، ووحدة طب أسرة المنصورية بحري بأسوان.

كما تم تجديد الاعتماد لمنشأتين بمحافظة الأقصر: وحدة طب أسرة الشغب، ومركز طب أسرة العوامية.

وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الرعاية الصحية الأولية المعتمدة وفق أعلى معايير الجودة تمثل الركيزة الأكثر تأثيرًا في تقليل عبء الأمراض المزمنة، وتعزيز مفهوم الوقاية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، بما يدعم تسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف، أن الدولة المصرية تضع الرعاية الأولية على رأس أولوياتها باعتبارها المسار الأكثر استدامة لبناء منظومة صحية قوية وعادلة، مشيرًا إلى أن ما يشهده هذا القطاع من تطوير للبنية التحتية وتأهيل للكوادر وتحسين لنظم التشغيل يضمن وصول الخدمة الصحية الآمنة لكل مواطن، في كل قرية ومدينة، ويؤسس لحق أصيل في حياة صحية كريمة.

