محافظ القاهرة يصدر حركة تنقلات بين رؤساء الأحياء

كتب : محمد نصار

05:35 م 31/03/2026

إبراهيم صابر محافظ القاهرة

أصدر إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، حركة تنقلات محدودة بين رؤساء الأحياء بهدف الاستفادة من الكفاءات، وتجديد الدماء بقيادات قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير منظومة العمل، والدفع بقيادات تكون قادرة على مواجهة التحديات، والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.

شمل قرار محافظ القاهرة تكليف إسلام سيد إسماعيل السيد للقيام بأعمال رئيس حي الساحل، وأحمد محمد على الشامي للقيام بأعمال رئيس حي الزاوية الحمراء.

وأكد محافظ القاهرة، وجود تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء المكلفين بالتواجد الميداني اليومي بين المواطنين والاستماع لشكواهم وسرعة تقديم الحلول لها في إطار القانون مؤكدًا على أن معيار التقييم هو رضا المواطنين عن الخدمات والنتائج على أرض الواقع.

أحدث الموضوعات

على البحر.. يارا السكري تخطف الأنظار والجمهور: "وجه القمر"
زووم

على البحر.. يارا السكري تخطف الأنظار والجمهور: "وجه القمر"
رغم اشتعال الأسعار.. خبراء ينصحون بشراء سيارة الآن في هذه الحالة
أخبار السيارات

رغم اشتعال الأسعار.. خبراء ينصحون بشراء سيارة الآن في هذه الحالة
من 5 نقاط.. الصين وباكستان تضعان خارطة لإنهاء حرب إيران
شئون عربية و دولية

من 5 نقاط.. الصين وباكستان تضعان خارطة لإنهاء حرب إيران
هل يتم استثناء مباريات الدوري المسائية من قرار الإغلاق؟
رياضة محلية

هل يتم استثناء مباريات الدوري المسائية من قرار الإغلاق؟
721 منشأة.. بيان من العمل بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور
أخبار مصر

721 منشأة.. بيان من العمل بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور

عاجل| سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
سعر الدولار يقفز في العقود الآجلة إلى 63.8 جنيه.. فما الأسباب؟
رسمياً.. تعطيل الدراسة بالمدارس غدًا الأربعاء بسبب حالة الطقس
"اتفرج ببلاش".. تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا
من 5 نقاط.. الصين وباكستان تضعان خارطة لإنهاء حرب إيران