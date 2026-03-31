الداخلية تضبط شخصين يجمعان مواد بترولية لإعادة بيعها بالسوق السوداء بأسوان

كتب : علاء عمران

01:06 م 31/03/2026

في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية والتصدي لمحاولات الإتجار بالسلع المدعمة في السوق السوداء، أكدت تحريات قطاع الأمن العام قيام شخصين بتجميع وحجب المواد البترولية بهدف إعادة بيعها بأزيد من السعر المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبتقنين الإجراءات الأمنية، تم استهداف المتهمين وضبطهما أثناء استقلالهما سيارتين نصف نقل في دائرة مركز شرطة إدفو بأسوان، محملتين بما يقارب 9.5 طن مواد بترولية (سولار).

وعند مواجهتهما، أقر المتهمان بتجميع المواد البترولية المضبوطة تمهيدًا لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في إطار حماية السوق وحماية حقوق المستهلكين.

