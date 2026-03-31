في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية والتصدي لمحاولات الإتجار بالسلع المدعمة في السوق السوداء، أكدت تحريات قطاع الأمن العام قيام شخصين بتجميع وحجب المواد البترولية بهدف إعادة بيعها بأزيد من السعر المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط شخصين بـ9.5 طن سولار بالسوق السوداء بأسوان

وبتقنين الإجراءات الأمنية، تم استهداف المتهمين وضبطهما أثناء استقلالهما سيارتين نصف نقل في دائرة مركز شرطة إدفو بأسوان، محملتين بما يقارب 9.5 طن مواد بترولية (سولار).

وعند مواجهتهما، أقر المتهمان بتجميع المواد البترولية المضبوطة تمهيدًا لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في إطار حماية السوق وحماية حقوق المستهلكين.

