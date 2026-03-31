قضت محكمة القاهرة الاقتصادية ببراءة الفنانة فريال يوسف من اتهامها بالتشهير بالفنانة نادية الجندي، على خلفية تصريحات تلفزيونية.

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية قد أحالت الفنانة التونسية فيريال يوسف للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية في القضية رقم 2415 لسنة 2026، بعد اتهامها بالتشهير بالفنانة نادية الجندي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام نادية الجندي بتحرير بلاغ ضد فريال يوسف، تتهمها فيه بالتشهير على خلفية تصريحات الأخيرة في أحد البرامج التلفزيونية، حيث ذكرت أنها ندمت على المشاركة في بعض الأعمال من بينها مسلسل "أسرار"، كما أكدت وجود مستحقات مالية لها لدى شركات الإنتاج، منها شركة تابعة لنادية الجندي، وهو ما اعتبرته الأخيرة تشهيرًا بها.

وبحكم المحكمة، تم تبرئة فريال يوسف من جميع الاتهامات، مؤكدة عدم وجود دليل على قصد التشهير أو إلحاق الضرر بالشخصية القانونية لنادية الجندي.