فحص 1305 سائقين.. الداخلية تضبط 49 حالة تعاطي مخدرات خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:42 م 31/03/2026 تعديل في 12:44 م

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 106954 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفات شروط التراخيص، وكما تم فحص 1305 سائقين، وتبين إيجابية 49 حالة تعاطٍ للمواد المخدرة بينهم.

حملات مرورية شاملة على الطرق

وفي إطار الحملات المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الأجهزة من ضبط 646 مخالفة مرورية متنوعة، شملت تحميل ركاب مخالف لشروط التراخيص، مخالفات متعلقة بالأمن والمتانة، وفحص 112 سائقًا، وتبين إيجابية 5 حالات لتعاطي المواد المخدرة.

كما تم ضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 15 حكمًا، والتحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور. وأُتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المخالفات، في إطار حرص وزارة الداخلية على الانضباط المروري والحفاظ على سلامة الطرق.

اقرأ أيضا:

خدمة جديدة من النيابة العامة للاطلاع على المخالفات المرورية (تفاصيل)

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بيومي فؤاد يكشف كواليس دوره بفيلم "ابن مين فيهم؟" قبل عرضه بالسينمات
زووم

بيومي فؤاد يكشف كواليس دوره بفيلم "ابن مين فيهم؟" قبل عرضه بالسينمات
رئيس "بي بي" البريطانية لمدبولي: ضخ استثمارات 1.5 مليار دولار خلال 5 سنوات
أخبار مصر

رئيس "بي بي" البريطانية لمدبولي: ضخ استثمارات 1.5 مليار دولار خلال 5 سنوات
ماذا يفعل تناول الجبن القريش صباحا بجسمك؟- لن تتخيل
نصائح طبية

ماذا يفعل تناول الجبن القريش صباحا بجسمك؟- لن تتخيل

الدولار يقفز بمنتصف تعاملات اليوم ويسجل مستوى قياسيا جديدا
اقتصاد

الدولار يقفز بمنتصف تعاملات اليوم ويسجل مستوى قياسيا جديدا
تحذير مروري مع سوء الطقس.. نصائح لتجنب حوادث الطرق
حوادث وقضايا

تحذير مروري مع سوء الطقس.. نصائح لتجنب حوادث الطرق

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

حقيقة السحب السماوية المتداولة.. وهل يوجد تسريب إشعاعي؟
الذهب يعود للانخفاض ببداية التعاملات
"تقلبات جوية على الأبواب".. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للأتربة الأيام المقبلة