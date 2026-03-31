قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، حجز محاكمة نجار متهم بقتل ابنته، لجلسة اليوم الأول من دور شهر أبريل المقبل للنطق بالحكم، وذلك بعد اتهامه بإجبارها على إلقاء نفسها في المياه ما أدى إلى وفاتها، بدافع الشك في سلوكها، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

تشكيل الدائرة

صدر القرار برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وعضوية عدد من المستشارين، وبحضور وكيل النائب العام، وأمانة سر عاصم طايل.

تفاصيل أمر الإحالة

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 35359 لسنة 2025 جنح قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4813 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، أن المتهم «عماد الدين س أ»، 42 عامًا، يعمل نجارًا ومقيم بعزبة الصعايدة بهتيم بمحافظة القليوبية، ارتكب جريمة قتل ابنته «شهد» التي لم تتجاوز 18 عامًا، عمدًا مع سبق الإصرار، إثر شكوك راودته بشأن سلوكها.

كواليس الجريمة

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم استدرج ابنته من المنزل بحجة الاطمئنان عليها، ثم اصطحبها إلى أحد المجاري المائية، وأجبرها على إلقاء نفسها رغم إدراكه عدم قدرتها على السباحة، ولم يستجب لاستغاثتها حتى فارقت الحياة، قبل أن يغادر مكان الواقعة قاصدًا إزهاق روحها.

تقرير الطب الشرعي

وأكد تقرير الصفة التشريحية ما جاء في التحقيقات من تفاصيل، مشيرًا إلى أن الوفاة جاءت نتيجة الغرق، بما يدعم اتهام المتهم بارتكاب الجريمة.