بشرى للمساهمين.. "طلعت مصطفى" تصرف أرباحًا نقدية في مايو ويوليو 2026

وافقت الجمعية العامة العادية لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، المنعقدة اليوم الإثنين، على توزيع كوبون نقدي رقم 13 بواقع 30 قرشًا للسهم الواحد، يتم صرفه على قسطين متساويين، في موعد أقصاه 31 مايو 2026 للقسط الأول، و31 يوليو 2026 للقسط الثاني، وذلك وفقًا لخطة التدفقات النقدية للشركة.

واعتمدت الجمعية حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث بلغت أرباح العام نحو 839.9 مليون جنيه، إلى جانب أرباح مرحلة قدرها 1.175 مليار جنيه، ليصل إجمالي الأرباح القابلة للتوزيع إلى نحو 2.015 مليار جنيه.

وبحسب القوائم المعتمدة، تم تخصيص 5% من الأرباح كاحتياطي قانوني بقيمة 42 مليون جنيه، بالإضافة إلى توزيعات نقدية للمساهمين بقيمة 618.2 مليون جنيه، إلى جانب 8 ملايين جنيه حصة للعاملين، كما تم ترحيل نحو 1.343 مليار جنيه للعام المالي المقبل، بما يعزز من القوة المالية للشركة ويؤكد قدرتها على دعم التوسعات المستقبلية ومشروعاتها الاستراتيجية في السوق العقاري.

وفي سياق متصل، صادقت الجمعية على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالي 2025، إلى جانب تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، وتقرير الحوكمة السنوي، وكذلك تقريري مراقبي الحسابات، ما يعكس التزام الشركة بأعلى معايير الإفصاح والشفافية، كما وافقت الجمعية على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي الماضي، في إشارة إلى ثقة المساهمين في الأداء الإداري للشركة.

واختتمت الجمعية أعمالها بالموافقة على تعيين مراقبي الحسابات للعام المالي 2026، حيث تم اختيار كل من مكتب "أرنست ويونج" ممثلًا في عمرو وحيد بيومي، ومكتب RSM مصر ممثلًا في طارق مجدي أحمد حشيش، لضمان استمرار الرقابة المالية وفق أفضل الممارسات العالمية.