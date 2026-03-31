زاد 90 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بمنتصف تعاملات الثلاثاء

كتب : آية محمد

01:24 م 31/03/2026

قفز سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 90 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الثلاثاء 31-3-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

لماذا ارتفع الذهب اليوم؟

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم بدعم من صعود الأوقية عالميا وتحركات سعر صرف الدولار، وذلك في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الأمريكية الإيرانية.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4760 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 6120 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 7140 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 8160 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 57120 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 81600 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 253776 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 408000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.66% إلى نحو 4541 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

أجبرها على إلقاء نفسها في الماء.. تفاصيل اتهام أب بقتل ابنته غرقا بالقليوبية
كابوس الثانوية.. كيف أوقع رجل أعمال شهير "طلاب سودانين" في فخ النصب؟
وزير الصحة للنواب: ادّوني تريليون جنيه في السنة وأنا أعمل لكل واحد اللي
كيف تتخلص من نزلات البرد دون أدوية؟
تحول نوعي.. لماذا يسعى ترامب لإنهاء حرب إيران دون فتح مضيق هرمز؟

