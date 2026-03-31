حبس سائق تطبيق نقل ذكي 3 سنوات بتهمة الاعتداء على فتاة بالتجمع

كتب : أحمد عادل

01:33 م 31/03/2026

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، بمعاقبة سائق بإحدى تطبيقات النقل الذكي بالحبس 3 سنوات، وكفالة 3 آلاف جنيه، في اتهامه بالتعدي على فتاة، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة التجمع"، باستخدام خرطوم حديدي، إثر خلاف حول نقطة الالتقاء، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، لاتهامه بالتعدي على فتاة بسبب مشادة كلامية نشبت بينهما.

وكشفت التحقيقات أن الواقعة بدأت بخلاف بين الطرفين حول مكان التقابل، تطور إلى اعتداء المتهم على المجني عليها باستخدام أداة حديدية، ما أسفر عن إصابتها.

وسبق أن أخلت النيابة العامة سبيل المتهم بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم، عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق واقعة الاعتداء، وبمواجهته أقر بارتكابه الجريمة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

