انتحال شخصيات وسرقة أموال.. الداخلية تضبط طالبان بعد 33 واقعة نصب في المنيا

كتب : علاء عمران

01:38 م 31/03/2026 تعديل في 01:39 م

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على طالبان بالمنيا بعد استيلائهما على أموال المواطنين بـ33 واقعة نصب واحتيال عبر السوشيال ميديا، بحوزتهما هواتف وشريحة وحسابات مالية.

وقال الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام طالبان، مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، بالنصب والاحتيال على المواطنين باستخدام أساليب احتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي. واعتمد المتهمان على انتحال شخصيات الآخرين للحصول على مبالغ مالية من معارفهم عبر وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، تم ضبط المتهمين وبحوزتهما 11 هاتف محمول، 38 شريحة هاتف، حساب بنكي ومحفظة إلكترونية تحتوي على مبالغ مالية، سلاح أبيض، وكمية من مخدر الحشيش. وبفحص المضبوطات، تبين احتواؤها على دلائل تؤكد ارتكابهما 33 واقعة بنفس الأسلوب الاحتيالي.

وعند مواجهتهما، أقر المتهمان بارتكاب جميع الوقائع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

انتحال شخصيات سرقة أموال وزارة الداخلية المنيا النصب والاحتيال السوشيال ميديا حسابات شخصية وسائل الدفع الإلكتروني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تحول نوعي.. لماذا يسعى ترامب لإنهاء حرب إيران دون فتح مضيق هرمز؟
شئون عربية و دولية

تحول نوعي.. لماذا يسعى ترامب لإنهاء حرب إيران دون فتح مضيق هرمز؟
بينها مورو وبابلي.. موندليز ترفع أسعار شيكولاتة كادبوري حتى 10 جنيهات
اقتصاد

بينها مورو وبابلي.. موندليز ترفع أسعار شيكولاتة كادبوري حتى 10 جنيهات
تقرير عالمي يكشف.. لماذا يرفض ريال مدريد ضم محمد صلاح؟
رياضة عربية وعالمية

تقرير عالمي يكشف.. لماذا يرفض ريال مدريد ضم محمد صلاح؟
حبس سائق تطبيق نقل ذكي 3 سنوات بتهمة الاعتداء على فتاة بالتجمع
حوادث وقضايا

حبس سائق تطبيق نقل ذكي 3 سنوات بتهمة الاعتداء على فتاة بالتجمع
ليست القهوة وحدها.. مشروبات طبيعية تمنحك طاقة دون توتر
نصائح طبية

ليست القهوة وحدها.. مشروبات طبيعية تمنحك طاقة دون توتر

حقيقة السحب السماوية المتداولة.. وهل يوجد تسريب إشعاعي؟
"اتفرج ببلاش".. تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا
"تقلبات جوية على الأبواب".. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للأتربة الأيام المقبلة