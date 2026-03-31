ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على طالبان بالمنيا بعد استيلائهما على أموال المواطنين بـ33 واقعة نصب واحتيال عبر السوشيال ميديا، بحوزتهما هواتف وشريحة وحسابات مالية.

وقال الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام طالبان، مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، بالنصب والاحتيال على المواطنين باستخدام أساليب احتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي. واعتمد المتهمان على انتحال شخصيات الآخرين للحصول على مبالغ مالية من معارفهم عبر وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، تم ضبط المتهمين وبحوزتهما 11 هاتف محمول، 38 شريحة هاتف، حساب بنكي ومحفظة إلكترونية تحتوي على مبالغ مالية، سلاح أبيض، وكمية من مخدر الحشيش. وبفحص المضبوطات، تبين احتواؤها على دلائل تؤكد ارتكابهما 33 واقعة بنفس الأسلوب الاحتيالي.

وعند مواجهتهما، أقر المتهمان بارتكاب جميع الوقائع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.