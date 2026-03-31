7.5 مليار جنيه و11 مشروعًا جديدًا.. حصاد "الصحة" 2024- 2025

كتب : نشأت حمدي

02:01 م 31/03/2026

كشف الحساب الختامي لوزارة الصحة والسكان للعام المالي 2024/2025 عن إنجاز 11 مشروعًا صحيًّا قوميًّا بتكلفة إجمالية بلغت 7.5 مليار جنيه، ضمن خطة الدولة لتطوير البنية التحتية الطبية ورفع كفاءة الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية.

زيادة الطاقة الاستيعابية

وأوضح التقرير أن المشروعات المنجزة أسهمت في زيادة الطاقة الاستيعابية للمنظومة الصحية بشكل ملحوظ، حيث تم إضافة 1473 سريرًا جديدًا، و977 سريرًا للإقامة الداخلية، و240 سريرًا للرعاية المركزة، وتجهيز 256 حضانة للأطفال المبتسرين، إضافة إلى تزويد المستشفيات بـ317 ماكينة غسيل كلوي و65 غرفة عمليات مجهزة بأحدث التقنيات.

أبرز المشروعات بالمحافظات

وشملت المشروعات، وَفق التقرير، المستشفيات الكبرى في مختلف المحافظات؛ أبرزها:

الصعيد: مستشفيات السباعية المركزي وكوم أمبو (مرحلة أولى) بأسوان، منفلوط المركزي بأسيوط، العدوة بالمنيا، ساقلته بسوهاج، وأبو تشت العام ونجع حمادي العام بقنا.

القناة وسيناء: التل الكبير والقنطرة شرق بالإسماعيلية، ومستشفى طور سيناء الجديد بجنوب سيناء.

الدلتا: مستشفى طنطا العام بمحافظة الغربية.

