ضبط شخصين على دراجة بعد تحطيم سيارة بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر أحد المواطنين من شخصين يستقلان دراجة نارية، تبين قيامهما بتحطيم زجاج سيارته أثناء مشادة كلامية، والفرار بالسير عكس الاتجاه بالقاهرة.

مشادة مرور بالقاهرة تتحول إلى حادث تحت تأثير الكحول

تلقى قسم شرطة الأميرية بتاريخ 26 الجاري بلاغًا من موظف مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي، أفاد فيه أنه حال سيره بسيارته، حدثت مشادة كلامية مع شخصين على دراجة نارية بسبب خلاف على أولوية المرور، مما أدى إلى إحداث تلفيات بزجاج السيارة وفرارهما، دون اتهامهما بمحاولة سرقة هاتفه المحمول.

ضبط شخصان على دراجة نارية بتحطيم سيارة وفرار عكس الاتجاه بالقاهرة

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية وقائدها ومرافقه، مقيمان بدائرة قسم شرطة الساحل، وسارية التراخيص، وبمواجهتهما أقرّا بارتكاب الواقعة لكونهما تحت تأثير المواد الكحولية، ونفيا محاولة سرقة الهاتف.

تم التحفظ على المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.