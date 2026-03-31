مشاجرة بين 11 شخصًا في أبو حمص و3 مصابين

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمحافظة البحيرة.

دماء وكدمات بسبب مشاجرة جيرة في البحيرة

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه تلقى مركز شرطة أبو حمص بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرف أول مكون من 3 أشخاص، وطرف ثانٍ مكون من 8 أشخاص، من بينهم 3 مصابين بكدمات وسحجات متفرقة، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز.

وتبين أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات متعلقة بالجيرة، وتعدى خلالها الطرفان على بعضهما بالضرب، ما أسفر عن الإصابات المشار إليها.

تفاصيل مشاجرة بين 11 شخصًا في أبو حمص

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب ذات الخلافات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

