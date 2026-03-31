مع تزايد أعداد السيارات وانتشار الطرق السريعة بين المحافظات، تتحول الأمطار والرياح الكثيفة والضباب إلى تحدٍ حقيقي للسائقين، حيث تنخفض الرؤية بشكل كبير، وتزداد فرص الانزلاق والتصادم، ما يجعل الحوادث مرشحة للارتفاع خلال الأيام المقبلة.

تحذير مروري مع سوء الطقس.. نصائح لتجنب حوادث الطرق

وفي هذا السياق، حذر اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، من مخاطر القيادة في هذه الظروف، مقدمًا مجموعة من الإرشادات المهمة للحفاظ على سلامة قائدي السيارات ومستخدمي الطرق.

وأكد هشام، في تصريحات تلفزيونية، ضرورة التأكد من الحالة الفنية للسيارة قبل الانطلاق، مثل فحص الفرامل والإطارات ومساحات الزجاج الأمامي، والتأكد من صلاحية طفاية الحريق.

وشدد على أهمية خفض السرعة، وزيادة المسافات الآمنة بين السيارات، وعدم استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، إلى جانب عدم جلوس الأطفال في المقعد الأمامي.

خفض السرعة وفحص السيارة.. إرشادات ضرورية على الطرق

وأشار إلى ضرورة الاحتفاظ بأرقام الطوارئ، مثل 136 لمحافظة القاهرة و114 لمحافظة الجيزة، مؤكدًا أن الدولة وفرت خدمات مرورية مكثفة، تشمل أوناش الإنقاذ والمساعدات الفنية، لضمان انتظام الحركة المرورية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الالتزام بهذه الإرشادات يساهم بشكل كبير في تقليل الحوادث والحفاظ على الأرواح.

