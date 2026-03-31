التفاصيل الكاملة لحريق مصنع بلاستيك في أكتوبر

تجري النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تحقيقاتها في واقعة اندلاع حريق داخل مصنع لنفخ البلاستيك وتصنيع الألعاب، بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، كما قررت انتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق، وفحص الماكينات المتضررة، وتحديد نقطة بداية الاشتعال بدقة، وبيان حجم الخسائر.

ماس كهربائي وراء حريق مصنع بأكتوبر.. وانتداب المعمل الجنائي

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي مفاجئ داخل إحدى ماكينات الإنتاج، ما أدى إلى اشتعال النيران وامتدادها إلى كميات من المواد الخام داخل المصنع.

النيابة تحقق في حريق مصنع بلاستيك وتطلب تحريات الأمن

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المصانع المجاورة، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت انتداب المعمل الجنائي لتقدير التلفيات وفحص الماكينة المحترقة لبيان أسباب الحريق بدقة.

