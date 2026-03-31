موعد عاطفي ينتهي بجريمة.. فتاة تتهم حبيبها السابق بالاعتداء في أكتوبر

كتب : صابر المحلاوي

11:03 ص 31/03/2026

لم تكن تعلم "م.م." أن اللقاء الذي وافقت عليه بدافع إنهاء خلاف عاطفي قديم سيقودها إلى واحدة من أصعب لحظات حياتها، داخل سيارة تحولت من وسيلة انتقال إلى مسرح جريمة.

تفاصيل اتهام شاب بالاعتداء على فتاة داخل سيارة بمدينة أكتوبر

بدأت الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من طالبة تبلغ من العمر 21 عامًا، حضرت إلى قسم شرطة ثان أكتوبر، في حالة نفسية سيئة، وروت تفاصيل ما تعرضت له على يد شاب كانت تربطها به علاقة سابقة.

وبحسب أقوال الفتاة، طلب المتهم مقابلتها بدعوى إنهاء الخلافات بينهما، وأقنعها بالاستقلال معه داخل سيارته الخاصة، متجهًا بها إلى منطقة هادئة (موقف سيارات) بدائرة القسم.

القبض على متهم بالاعتداء على طالبة بعد استدراجها بحجة الصلح

وأضافت أنه هناك تغير مسار الحديث، وتحول اللقاء من محاولة للصلح إلى واقعة اعتداء، بعدما قام المتهم بتقييد حركتها داخل السيارة والتعدي عليها رغمًا عنها، ما خلف آثارًا جسدية ونفسية قاسية.

وعقب البلاغ، تحركت الأجهزة الأمنية، حيث وجهت القيادات بسرعة ضبط المتهم، وتمكنت قوة من مباحث القسم من تحديد مكانه والقبض عليه خلال ساعات. وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة.

الأمن يكشف ملابسات اتهام شاب بالاعتداء على فتاة في الجيزة

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة، التي أمرت بعرض المجني عليها على الطب الشرعي، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف على ملابسات الحادث.

