شهدت مدينة دمياط الجديدة واقعة مفاجئة أثارت انتباه الأهالي، بعدما تعرضت سيارة ملاكي للانقلاب في أحد الشوارع الداخلية، نتيجة فقدان سيدة السيطرة على عجلة القيادة أثناء تعلمها القيادة لأول مرة.

وبحسب تفاصيل الحادث، كانت السيدة تخوض تجربة تعليم القيادة برفقة زوجها داخل شارع هادئ، في محاولة لاكتساب مهارات التحكم في السيارة بعيدًا عن الزحام. إلا أن الأمور خرجت عن السيطرة بشكل مفاجئ، حيث فقدت السيدة القدرة على التحكم في السيارة، ما أدى إلى انحرافها واصطدامها بثلاث سيارات متوقفة على جانب الطريق.

وتسبب الاصطدام المتتالي في انقلاب السيارة بمنتصف الشارع، في مشهد أثار حالة من الصدمة بين المارة وسكان المنطقة، الذين سارعوا إلى موقع الحادث للمساعدة. وتمكن الأهالي من إخراج السيدة وزوجها من السيارة، حيث تبين عدم إصابتهما بأي أذى، واقتصرت الأضرار على التلفيات المادية فقط في السيارات.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وجرى التعامل مع الحادث بسرعة، حيث تم رفع آثار التصادم وإعادة تسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي، دون تأثيرات طويلة على الطريق.

وتسلط الواقعة الضوء على أهمية توخي الحذر أثناء تعلم القيادة، وضرورة اختيار أماكن آمنة وتحت إشراف مختصين، لتفادي وقوع مثل هذه الحوادث، خاصة في المراحل الأولى من التدريب.