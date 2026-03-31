الداخلية تضبط 6 ملايين جنيه عملات أجنبية و18 طن دقيق مدعم في 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:27 م 31/03/2026 تعديل في 12:39 م

واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة لحماية جمهور المستهلكين وضبط الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار السلع الأساسية، لا سيما الخبز.
وأسفرت الحملات التي نفذها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، عن ضبط عدد من المخالفات التموينية خلال 24 ساعة، تضمنت ضبط أكثر من 18 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم في المخابز السياحية الحرة والمدعمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي إطار الحملات ضد جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتلاعب بأسعار العملات وإخفائها عن التداول خارج السوق المصرفي، تمكن قطاع الأمن العام، بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من ضبط قضايا "الإتجار" بالنقد الأجنبي بقيمة تزيد عن 6 ملايين جنيه خلال نفس الفترة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
الجهود الأمنية المستمرة تهدف للحفاظ على استقرار الأسواق وحماية الاقتصاد القومي وضمان حقوق المستهلكين.

