كشف الإعلامي محمد شبانة عن مفاجأة تتعلق بإمكانية تولي المغربي وليد الركراكي تدريب فريق الأهلي، خلفًا للدنماركي ييس توروب، مشيرًا إلى أن ترشيحه لتدريب منتخب السعودية سبب له الحزن.

وقال شبانة، خلال تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة CBC: "حزين بسبب ترشيح وليد الركراكي لتدريب منتخب السعودية، لأنه كان من أبرز المرشحين لتولي تدريب الأهلي خلفًا لييس توروب".

وأضاف: "الركراكي مدرب مناسب جدًا للأهلي، وقادر على السيطرة على غرفة الملابس والتعامل مع لاعبين كبار مثل زيزو وإمام عاشور، لأنه يمتلك شخصية قوية".

وأشار شبانة إلى أن تعيين الركراكي قد يحل نحو 90% من مشاكل الفريق الفنية والإدارية.

وليد الركراكي يرحل عن منتخب المغرب

ويُذكر أن الركراكي رحل مؤخرًا عن تدريب منتخب المغرب بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية، رغم قيادته الفريق لتحقيق المركز الرابع في كأس العالم 2022.