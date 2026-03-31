مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

المغرب

- -
20:00

باراجواي

مباريات ودية - منتخبات

مصر

- -
21:00

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كوسوفو

- -
20:45

تركيا

جميع المباريات

"حزين".. شبانة يكشف مفاجأة بشأن تولي الركراكي تدريب الأهلي

كتب : محمد خيري

12:34 م 31/03/2026

وليد الركراكي

كشف الإعلامي محمد شبانة عن مفاجأة تتعلق بإمكانية تولي المغربي وليد الركراكي تدريب فريق الأهلي، خلفًا للدنماركي ييس توروب، مشيرًا إلى أن ترشيحه لتدريب منتخب السعودية سبب له الحزن.

وقال شبانة، خلال تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة CBC: "حزين بسبب ترشيح وليد الركراكي لتدريب منتخب السعودية، لأنه كان من أبرز المرشحين لتولي تدريب الأهلي خلفًا لييس توروب".

وأضاف: "الركراكي مدرب مناسب جدًا للأهلي، وقادر على السيطرة على غرفة الملابس والتعامل مع لاعبين كبار مثل زيزو وإمام عاشور، لأنه يمتلك شخصية قوية".

وأشار شبانة إلى أن تعيين الركراكي قد يحل نحو 90% من مشاكل الفريق الفنية والإدارية.

وليد الركراكي يرحل عن منتخب المغرب

ويُذكر أن الركراكي رحل مؤخرًا عن تدريب منتخب المغرب بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية، رغم قيادته الفريق لتحقيق المركز الرابع في كأس العالم 2022.

وليد الركراكي الأهلي محمد شبانة منتخب المغرب

هل نشر الرسائل الخاصة خيانة؟ د. محمود الأبيدي يحذر من فوضى السوشيال ميديا
الصرف في هذا الموعد.. "بيت الزكاة" يرفع الحد الأدنى للإعانة الشهرية لألف
المحكمة تبرئ فريال يوسف من اتهام التشهير بالفنانة نادية الجندي
كيف تتخلص من نزلات البرد دون أدوية؟
الدولار يقفز بمنتصف تعاملات اليوم ويسجل مستوى قياسيا جديدا
