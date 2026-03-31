بيومي فؤاد يكشف كواليس دوره بفيلم "ابن مين فيهم؟" قبل عرضه بالسينمات

كتب : مروان الطيب

11:42 ص 31/03/2026

بيومي فؤاد

كشف الفنان بيومي فؤاد كواليس دوره بفيلم "ابن مين فيهم؟" المقرر عرضه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

وحل بيومي فؤاد ضيفا على برنامج "ET بالعربي"، وتطرق خلال حديثه عن إعادة التعاون مع النجمة ليلى علوي التي تشاركه بطولة الفيلم، إلى جانب تفاصيل دوره ضمن الأحداث.

وعن تحضيراته للدور قال: "قعدت أتخيل شكل رشدي هيبقى ازاي واقترح على أستاذ هشام فتحي المخرج إننا نغير من شكله قدر الإمكان، مش لازم يبقى حلو عشان يوقع الستات دول كلها بس يبقى مختلف عن أعمالي السابقة".

وتابع بيومي: "وذاكرت ازاى هيبقى مقنع وهو في السن ده أنه يوقع الستات بمختلف انتماءاتهم وأشكالهم".

كواليس فيلم "ابن مين فيهم؟"

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، ويشارك ببطولة الفيلم كل من رانيا يوسف، شيماء سيف، ويزو، أحمد عصام السيد، ومن تأليف لؤي السيد، إخراج هشام فتحي.

وكان آخر تعاون بين الفنان بيومي فؤاد والفنانة ليلى علوي بفيلم "المستريحة" عام 2025، وشارك ببطولة الفيلم كل من محمود الليثي، نور قدري، مصطفى غريب، عمرو وهبة، تأليف محمد عبد القوي وأحمد أنور، إخراج عمرو صلاح.

بيومي فؤاد بطل مسرحية "متصغروناش"

تدور أحداث المسرحية حول عائلة تعاني من خلل جيني نادر يجعل أفرادها يولدون بملامح الشيخوخة ويموتون وهم أطفال. بين مواقف التنمر ولمحات الأمل، يخوض صادق مغامرة بحثًا عن علاج قد يغيّر مصيرهم، لتكشف الرحلة لهم أن السعادة قد لا تكمن في الجينات، بل في تقبل الذات كما هي.

ويشارك ببطولة المسرحية كل من أكرم حسني، آية سماحة، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، إخراج وليد طلعت.

