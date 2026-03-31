مشادة كلامية إلى جريمة في الجيزة

لم يتخيل السائق "خالد" أن خلافًا ماليًا بسيطًا سيتحول في لحظات إلى مشهد دموي، بعدما خرج للقاء عامل كان يطالبه بثمن "محول كهربائي"، لتنتهي المواجهة بطعنة كادت تودي بحياته.

تفاصيل واقعة طعن في الصف

بدأت الواقعة بمشادة كلامية بين الطرفين داخل دائرة مركز الصف، على خلفية تأخر السائق في سداد قيمة المحول الكهربائي الذي اشتراه من المتهم، ما أدى إلى تصاعد التوتر بينهما.

وسرعان ما تطورت المشادة إلى مشاجرة، ومع احتدام الموقف، فقد العامل السيطرة على أعصابه، واستل سلاحًا أبيض "سكين" من بين طيات ملابسه، ووجه طعنة نافذة استقرت في صدر وبطن "خالد"، ليسقط غارقًا في دمائه، وسط صدمة شهود الواقعة.

ضبط متهم بطعن سائق بعد خلاف مالي في الصف

ونُقل المصاب إلى المستشفى في حالة حرجة، وتعذر استجوابه لسوء حالته الصحية، فيما فر المتهم هاربًا من مكان الحادث.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان المتهم وضبطه خلال ساعات، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم.

وتباشر النيابة العامة التحقيقات، حيث أمرت بتحريات الأجهزة الأمنية، والاستماع إلى أقوال الشهود، لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.