مي الغيطي تروج لفيلمها العالمي "The Mummy" استعدادا لعرضه بالسينمات

كتب : مروان الطيب

11:55 ص 31/03/2026
تواصل الفنانة مي الغيطي الترويج لفيلمها العالمي "The Mummy" استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائي حول العالم 17 أبريل المقبل.

وأعادت مي الغيطي نشر الإعلان الدعائي للفيلم عبر خاصية الاستوري على حسابها "انستجرام"، وسط تهنئة ومباركة جمهورها ومتابعيها بهذه الخطوة العالمية الجديدة.

كواليس فيلم "The Mummy"

تدور أحداث الفيلم في إطار من الرعب والإثارة حول اختفاء ابنة صحفي في الصحراء دون أثر، وبعد ثماني سنوات، تُصدم العائلة عندما تعود إليهم، إذ يتحول ما كان من المفترض أن يكون لقاءً سعيداً إلى كابوس مرعب.

يشارك ببطولة الفيلم مجموعة من النجوم هم جاك رينور، لايا كوستا، ماي قلماوي، ناتالي جريس، تأليف لي كرونين وإيدي كيني، إخراج لي كرونين.

آخر مشاركات مي الغيطي في الدراما المصرية

وكانت آخر مشاركات مي الغيطي في الدراما المصرية بظهورها كضيفة شرف في مسلسل "الكابتن" بطولة الفنان أكرم حسني وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول طيار يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحلاته الجوية خطأ يؤدي لسقوط الطائرة، ويكون هو الناجي الوحيد من الحادث، لكن يفاجأ بعدها بظهور أرواح بعض الركاب ويطلبون منه مساعدتهم على إتمام بعض المهام التي لم يتمكنوا من إنجازها قبل وفاتهم، ويُشكلون عليه ضغطًا كبيرًا حتى يقوم بتنفيذها.

وشارك ببطولة المسلسل كل من آية سماحة، رحمة أحمد فرج، أحمدالرافعي، أحمد عبد الوهاب، تأليف أيمن الشايب وعمرو الدالي، إخراج معتز التوني.

"هوم تيكا تيكا هوم" تشعل الجدل.. وملحن يحسم هوية صاحبها عدوية أم الدكالي؟
كواليس اللحظات الأخيرة.. الداخلية تكشف سر وفاة صانعة محتوى في الهرم
أخطاء شائعة عند تحضير العصائر في المنزل.. قد تضر صحتك
حظر السخانات والغلايات.. إجراءات عاجلة من الأزهر لترشيد الطاقة بالمعاهد
"مفيش مسائي"..الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي 2027 ومواعيد الامتحانات
