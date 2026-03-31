تواصل الفنانة مي الغيطي الترويج لفيلمها العالمي "The Mummy" استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائي حول العالم 17 أبريل المقبل.

وأعادت مي الغيطي نشر الإعلان الدعائي للفيلم عبر خاصية الاستوري على حسابها "انستجرام"، وسط تهنئة ومباركة جمهورها ومتابعيها بهذه الخطوة العالمية الجديدة.

كواليس فيلم "The Mummy"

تدور أحداث الفيلم في إطار من الرعب والإثارة حول اختفاء ابنة صحفي في الصحراء دون أثر، وبعد ثماني سنوات، تُصدم العائلة عندما تعود إليهم، إذ يتحول ما كان من المفترض أن يكون لقاءً سعيداً إلى كابوس مرعب.

يشارك ببطولة الفيلم مجموعة من النجوم هم جاك رينور، لايا كوستا، ماي قلماوي، ناتالي جريس، تأليف لي كرونين وإيدي كيني، إخراج لي كرونين.

آخر مشاركات مي الغيطي في الدراما المصرية

وكانت آخر مشاركات مي الغيطي في الدراما المصرية بظهورها كضيفة شرف في مسلسل "الكابتن" بطولة الفنان أكرم حسني وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول طيار يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحلاته الجوية خطأ يؤدي لسقوط الطائرة، ويكون هو الناجي الوحيد من الحادث، لكن يفاجأ بعدها بظهور أرواح بعض الركاب ويطلبون منه مساعدتهم على إتمام بعض المهام التي لم يتمكنوا من إنجازها قبل وفاتهم، ويُشكلون عليه ضغطًا كبيرًا حتى يقوم بتنفيذها.

وشارك ببطولة المسلسل كل من آية سماحة، رحمة أحمد فرج، أحمدالرافعي، أحمد عبد الوهاب، تأليف أيمن الشايب وعمرو الدالي، إخراج معتز التوني.

