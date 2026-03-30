

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر (المتواجد حاليًا للعمل خارج البلاد) من قيام عدد من الأشخاص بالتعدي على أسرته وتهديدهم باستخدام أسلحة بيضاء بالغربية.

الداخلية تكشف حقيقة التعدي على أسرة مواطن في المحلة

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الاثنين، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 الجاري، تلقى قسم شرطة ثان المحلة بالغربية بلاغًا من والد الشاكي بتضرره من شخصين (لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة القسم) لقيامهما بالتعدي عليه بالسب والضرب دون حدوث إصابات، وتهديده باستخدام أسلحة بيضاء كانت بحوزتهما، بسبب خلافات عائلية بينهم.

ضبط شخصين هددا أسرة بأسلحة بيضاء بسبب خلافات عائلية

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقهما، وبحوزتهما الأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابها على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.

