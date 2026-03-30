كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام أحد الأشخاص بالتعدي بسلاح أبيض على أحد المارة بالإسكندرية.

الداخلية تكشف ملابسات فيديو اعتداء بسلاح أبيض بالإسكندرية

وأوضحت الوزارة في بيانها، اليوم الإثنين، أنه بتاريخ 27 الجاري تلقى قسم شرطة مينا البصل بلاغًا من عامل (مصاب بجروح قطعية وكسور متفرقة – مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة) بتضرره من شخص آخر (له معلومات جنائية) لقيامه بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض، وذلك لخلافات سابقة بينهما.

القبض على متهم تعدى بسلاح أبيض على أحد المارة

تم ضبط المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

