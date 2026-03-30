واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لضبط الأسواق ومكافحة الجرائم الاقتصادية والتموينية.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن عن ضبط عدة قضايا للإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بالعملات، بقيمة تقارب 9 ملايين جنيه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين.

ضبط عملات أجنبية ودقيق مدعم في 24 ساعة

كما واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن حملاته التموينية المكبرة، وأسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط نحو 26 طن دقيق أبيض بلدي مدعم في المخابز السياحية والمدعمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية، ضمن جهود حماية المستهلك وضبط الأسواق ومنع التلاعب بأسعار الخبز.

