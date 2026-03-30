خلاف على خطبة فتاة يتحول لمشاجرة بالسلاح في الجيزة

خلاف على خطبة فتاة.. مشاجرة بسلاح خرطوش بين سائق وميكانيكي في أوسيم

كتب : علاء عمران

01:04 م 30/03/2026 تعديل في 01:07 م

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكًا بسلاح ناري بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة.

وبالفحص تبين أنه لم يتم تسجيل أي بلاغ رسمي بشأن الواقعة، وأن المشاجرة حدثت بتاريخ 24 من الشهر الجاري بين طرف أول (سائق) وطرف ثان (ميكانيكي) مقيمان بدائرة المركز، بسبب خلافات بينهما حول خطبة إحدى الفتيات. وخلال المشاجرة قام الطرف الأول بتهديد الطرف الثاني بالإيذاء والتلويح بالسلاح الظاهر في الفيديو.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الطرف الأول تم العثور على فرد خرطوش كان مستخدمًا في الواقعة. وبمواجهتهم أقر الطرفان بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب ذات الخلافات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وفق القانون.

حقيقة منح الطلاب إجازة الأربعاء والخميس.. التعليم تحسم الجدل
