بتخفيضات تصل لـ40%.. الداخلية تمد المرحلة الـ28 من كلنا واحد لمدة شهر

كتب : علاء عمران

12:28 م 30/03/2026 تعديل في 12:37 م

أعلنت وزارة الداخلية، تحت رعاية رئيس الجمهورية، مد فعاليات المرحلة الـ28 من مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهر اعتبارًا من 1 أبريل 2026، لتخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم منظومة الحماية الاجتماعية.

وتستهدف المبادرة توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة تصل إلى 40%، عبر التنسيق مع كبرى الكيانات الصناعية والتجارية والسلاسل التجارية على مستوى الجمهورية.

2909 منفذًا يطرحون سلع المبادرة تحت رعاية وزارة الداخلية

وتشارك في المبادرة 2909 منفذًا، تشمل 2642 فرعًا للسلاسل التجارية، و160 شادرًا رئيسيًا وفرعيًا، و107 قوافل متحركة، بالإضافة إلى استمرار طرح السلع عبر 1300 منفذ ثابت ومتحرك ومنظومة "أمان" التابعة للوزارة بالميادين والشوارع الرئيسية.

وأكدت الداخلية أن المبادرة تهدف لتخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز الاستقرار المجتمعي ضمن دورها المجتمعي.

