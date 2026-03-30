

بدأت محكمة القاهرة الاقتصادية نظر محاكمة الفنان فادي خفاجة في اتهامه بسب وقذف الفنانة مها أحمد عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وطلب دفاع فادي خفاجة، خلال أولى جلسات محاكمة موكله، أجلًا للاطلاع على أوراق القضية.

وأحالت نيابة الشؤون الاقتصادية الفنان فادي خفاجة للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح الاقتصادية في اتهامه بسب وقذف الفنانة مها أحمد.

محاكمة فادي خفاجة في اتهامه بسب وقذف الفنان مجدي كامل

وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية قد قضت بقبول الاستئناف المقدم من الفنان فادي خفاجة على حكم حبسه 6 أشهر في القضية المتهم فيها بسب وقذف الفنان مجدي كامل، زوج الفنانة مها أحمد، وقضت مجددًا بإلغاء حكم الحبس الصادر بحقه.

وسبق أن تقدم كل من الفنان مجدي كامل والفنانة مها أحمد ببلاغين إلى مديرية أمن الجيزة، أرفقا بهما مقاطع مصورة ومنشورات قالا إنها تضمنت عبارات مسيئة وتشهيرًا متعمدًا بحقهما، لتباشر النيابة العامة التحقيقات التي انتهت إلى قرار إحالة المتهم إلى المحكمة الاقتصادية.

