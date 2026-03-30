شيعت قبل قليل جنازة والدة أحمد عز رجل الأعمال، وذلك من مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين في القاهرة.

وفاة والدة أحمد عز

توفيت عفاف أحمد حلاوة، زوجة اللواء الراحل عبدالعزيز عز، مؤسس مجموعة عز الصناعية، ووالدة المهندس أحمد عبدالعزيز عز، رئيس مجموعة عز الصناعية، في توقيت مبكر من اليوم الإثنين.

وأعلنت أسرة رجل الأعمال أحمد عز، إقامة مراسم العزاء بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير، يوم الأربعاء الموافق 1 أبريل المقبل.

وكان من بين الحضور، جمال مبارك، ورجل الأعمال محمد أبوالعينين

