420 كيلو مواد خام.. الداخلية تضبط عصابة تدوير المخدرات بالقاهرة والجيزة | صور

كتب : علاء عمران

11:36 ص 30/03/2026 تعديل في 11:46 ص
    عصابة تدوير المخدرات بالقاهرة والجيزة
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في توجيه ضربة استباقية جديدة لتجار المواد المخدرة، حيث تمكنت من ضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة تخصص نشاطه الإجرامي في جلب وإعادة تدوير العقاقير المخدرة تمهيدًا للإتجار بها بالقاهرة والجيزة.

الداخلية تضبط مليون ونصف قرص مخدر في القاهرة والجيزة

وكانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، قد أكدت قيام عناصر إجرامية بتكوين تشكيل عصابي لجلب كميات كبيرة من العقاقير المخدرة وإعادة تدويرها، متخذين من دائرتي قسمي شرطة ثان أكتوبر بالجيزة وباب الشعرية بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطهم.

تشكيل عصابي شديد الخطورة لتصنيع وترويج الأقراص المخدرة

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد الأكمنة اللازمة واستهداف عناصر التشكيل، حيث جرى ضبطهم بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وبحوزتهم قرابة مليون ونصف قرص مخدر، و420 كيلوجرامًا من المواد المستخدمة في إعادة التدوير، بالإضافة إلى الأدوات والمعدات المستخدمة في النشاط الإجرامي.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 270 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

فيديو قد يعجبك



دفاع فادي خفاجة يطلب أجلًا للاطلاع في اتهامه بسب وقذف الفنانة مها أحمد
حوادث وقضايا

دفاع فادي خفاجة يطلب أجلًا للاطلاع في اتهامه بسب وقذف الفنانة مها أحمد
حريق في مصفاة نفط بحيفا بعد هجوم إيراني (فيديو)
شئون عربية و دولية

حريق في مصفاة نفط بحيفا بعد هجوم إيراني (فيديو)
مرق العظام أم مرق الدجاج.. أيهما الأنسب لنظامك الغذائي؟
نصائح طبية

مرق العظام أم مرق الدجاج.. أيهما الأنسب لنظامك الغذائي؟
فيديو صادم | شاب يتعدى على عامل بسلاح أبيض في الشارع.. والداخلية تتحرك
حوادث وقضايا

فيديو صادم | شاب يتعدى على عامل بسلاح أبيض في الشارع.. والداخلية تتحرك
فاطمة كشري تتصدر التريند بعد وفاتها بأزمة صحية
زووم

فاطمة كشري تتصدر التريند بعد وفاتها بأزمة صحية

الدولار يكسر حاجز الـ 54 جنيها لأول مرة في تاريخه
العريان يُطلق تحذيرًا: معظم الناس لا يدركون حجم صدمة حرب إيران
الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للرمال حتى الخميس