الداخلية تضبط مليون ونصف قرص مخدر في القاهرة والجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في توجيه ضربة استباقية جديدة لتجار المواد المخدرة، حيث تمكنت من ضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة تخصص نشاطه الإجرامي في جلب وإعادة تدوير العقاقير المخدرة تمهيدًا للإتجار بها بالقاهرة والجيزة.

وكانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، قد أكدت قيام عناصر إجرامية بتكوين تشكيل عصابي لجلب كميات كبيرة من العقاقير المخدرة وإعادة تدويرها، متخذين من دائرتي قسمي شرطة ثان أكتوبر بالجيزة وباب الشعرية بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد الأكمنة اللازمة واستهداف عناصر التشكيل، حيث جرى ضبطهم بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وبحوزتهم قرابة مليون ونصف قرص مخدر، و420 كيلوجرامًا من المواد المستخدمة في إعادة التدوير، بالإضافة إلى الأدوات والمعدات المستخدمة في النشاط الإجرامي.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 270 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.