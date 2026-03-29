"صابرين" تطلب خلع زوجها: "بيخوني تحت السلم"

قامت "صابرين. م"، 28 عامًا، برفع دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بإنهاء علاقتها الزوجية بزوجها بعد زواج استمر عامين فقط، مبررة طلبها بأنها اكتشفت خيانته، حيث قالت: "قفشته تحت السلم مع واحدة غريبة من المنطقة".

وقالت الزوجة، في تفاصيل دعواها، إنها تزوجت بعد فترة قصيرة من التعارف، وكانت تأمل في حياة مستقرة يسودها التفاهم والاحترام المتبادل، إلا أن تصرفات زوجها الأخيرة دفعتها للاعتقاد بأن استمرار الحياة الزوجية أصبح مستحيلًا، مضيفًا أن ما شاهدته تحت "بير السلم" أصابها بصدمة كبيرة وأفقدها الثقة في إمكانية استمرار العلاقة.

تفاصيل دعوى خلع سيدة لزوجها بسبب خيانته

وأوضحت "صابرين" أن هذه الواقعة لم تكن الأولى التي تعكس سلوكيات غير مقبولة من الزوج، مشيرة إلى أنها لاحظت بعض المؤشرات على تصرفات غير مألوفة منذ فترة، لكنها لم تكن تتوقع أن تصل الأمور إلى حد الخيانة العلنية، وأكدت أن محاولاتها للتفاهم معه لم تُجدِ نفعًا، وأن التوتر داخل منزل الزوجية أصبح دائمًا ومستمرًا.

وأضافت الزوجة أن هذه التصرفات تركت أثرًا نفسيًا سلبيًا كبيرًا عليها، مشيرة إلى أنها شعرت، عقب الواقعة، بفقدان الأمان داخل منزل الزوجية، وهو ما دفعها إلى اللجوء للقضاء ورفع دعوى خلع حفاظًا على كرامتها واستقرارها النفسي.

واختتمت حديثها بأن محاولات الصلح من جانب الأهل باءت بالفشل، بسبب استمرار حالة الشك لديها تجاه هذه الزيجة، لافتة إلى أن الزوج تعهد بعدم تكرار تصرفاته، لكن دون جدوى.

لذلك لجأت إلى محكمة الأسرة بإمبابة، ورفعت دعوى خلع ضده حملت رقم 537 لسنة 2025، ولا تزال منظورة أمام المحكمة ولم يُفصل فيها حتى الآن.

