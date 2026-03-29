ودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، حيثيات حكمها على المتهم "ديفيد ناشد" بالسجن 5 سنوات في اتهام بالاتجار بمخدر الماجيك مشروم في منطقة الشروق.

وجاء في حيثيات المحكمة أنه حسبما استقر في يقينها وأطمئن وجدانها لشهادة الشهود وتحقيقات النيابة العامة بثبوت حدوث لواقعة، حيث أن التحريات التي أجراها ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جاءت جدية وكافية لتبرير استصدار إذن النيابة العامة، مشيرة إلى أن تنفيذ الإذن تم بصورة قانونية أسفرت عن ضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة متنوعة، إلى جانب العثور داخل مسكنه على أدوات ومواد تستخدم في زراعة وإنتاج المخدرات.

تفاصيل حيثيات الحكم على المتهم بالاتجار بمخدر الماجيك مشروم

وأكدت الحيثيات أن اعتراف المتهم في تحقيقات النيابة العامة جاء صريحًا ومفصلًا، حيث أقر بزراعة فطر "الماجيك مشروم" داخل مسكنه بقصد التعاطي، وشرح طريقة الزراعة ودورة الإنتاج، وهو ما اطمأنت إليه المحكمة واعتبرته دليلًا مستقلًا وكافيًا للإدانة، حتى مع ما أثاره الدفاع بشأن بطلان القبض والتفتيش.

وشددت المحكمة على أن الاعتراف متى كان صادرًا عن إرادة حرة وواعية وخاليًا من أي إكراه، فإنه يصح التعويل عليه ولو عدل عنه المتهم لاحقًا، لافتة إلى أن أقوال المتهم جاءت متسقة مع باقي الأدلة الفنية، خاصة تقارير المعمل الكيماوي التي أثبتت أن المضبوطات تحتوي على مواد مخدرة مدرجة قانونًا.

كما رفضت المحكمة ما دفع به الدفاع من عدم معقولية الواقعة وكيدية الاتهام، مؤكدة أن تصوير الواقعة جاء متسقًا ومنطقيًا ومدعومًا بالأدلة القولية والفنية.

وفيما يتعلق بقصد الاتجار، أوضحت المحكمة أن الأوراق خلت من أي دليل يثبت أن المتهم كان يتاجر في المواد المخدرة، إذ لم يتم ضبطه في حالة بيع أو تعامل مع آخرين، ولم تُضبط أدوات تشير إلى ذلك، وهو ما انتهت معه إلى اعتبار الحيازة بقصد التعاطي فقط.

واختتمت المحكمة حيثياتها بالتأكيد على أن الأدلة في مجموعها كوّنت عقيدة جازمة بثبوت الاتهامات في حق المتهم، مع استبعاد قصد الاتجار، وهو ما انعكس على تقدير العقوبة في ضوء ظروف الدعوى.

ولهذه الأسباب قضت بمعاقبة ديفيد ناشد بديع ناشد بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه، والحبس سنة مع الشغل وتغريمه 1000 جنيه في اتهامه بحيازة محدث صوت، ومصادرة الأدوات والمواد المخدرة والدخان المضبوطين وإلزمــه بالمصروفات الجنائية.

