القبض على مدير شركة مستحضرات تجميل دون ترخيص بحوزته 2 مليون قطعة مجهولة في الفيوم

كتب : فاطمة عادل

08:29 م 29/03/2026

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط المدير المسؤول عن شركة لتجارة مستحضرات التجميل تعمل دون ترخيص، بحوزته قرابة مليوني قطعة من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر داخل مخزن تابع للشركة بمحافظة الفيوم.

جاء ذلك في إطار جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي لمكافحة جرائم الغش التجاري، حيث أكدت التحريات قيام المتهم بحيازة كميات كبيرة من مستحضرات التجميل غير المصحوبة بمستندات تثبت مصدرها، فضلاً عن عدم تسجيلها لدى الجهات المختصة، بما يشكل خطرًا على صحة المواطنين.

وأوضحت التحريات أن المتهم كان يعتزم طرح تلك المضبوطات بالأسواق بقصد الغش والتدليس وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الشركة، حيث أمكن ضبط المدير المسؤول، وبحوزته الكميات المشار إليها من مستحضرات التجميل متنوعة الأنواع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

