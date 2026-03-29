قررت الدائرة "4" جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي، إحالة أوراق المتهم بقتل "ميرنا جميل" طعنا بسكين الانتقام لرفضها خطبته، إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في الدعوى.

وحددت المحكمة جلسة اليوم الثاني من انعقاد الدائرة بشهر أبريل المقبل للنطق بالحكم في القضية.

ترأس هيئة الدائرة المستشار أيمن كمال عرابي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز، وأحمد صهيب محمد ومحمد الأمين إبراهيم، ومحمد صفوت محمد الحسيني.

تفاصيل محاكمة قاتل "فتاة الخصوص"

وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 3310 لسنة 2026 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 284 لسنة 2026 كلي جنوب بنها. أن "كيرلس.د" قتل عمداً المجني عليها "ميرنا جميل"، مع سبق الإصرار والترصد وذلك في ريعان صباها، فبيت النية وعقد العزم على قتلها، على إثر رفضها وأسرتها طلبه بخطبتها، فأربض وجه وأضمر في نفسه حريرته، فتفكر بروية وصمم على تحقيق النية وجلس يشاهد ضحيته، فطوعت له نفسه الأمارة ووضع مخطط شيطاني أعقبه تدبير إجرامي لمدة تربو على الـ20 يوماً.

وتابعت النيابة العامة وفق أوراق الدعوى أن "كيرلس" راح يبحث طوال كل تلك المدة عن أداة جريمة، فاختمر في وجدانه تنفيذ جرمه بسلاح أبيض "سكين"، قام بشراءه من إحدى المحال، وأعده وصولا لمأربه، وقصد مسكنها متسلحا به خافيا إياه بين طيات ملابسه وتقفي أثرها وكمن لها، بأن جلس في انتظار قدومها على إحدى المقاهي، وما أن أبصرها مترجلة بقارعة الطريق حتي ركض خلفها وباغتها من أمامها، واستل سكينه شاهرا إياه غادرا بها، وسدد لها طعنة بصدرها، وأتبعها بخرى في بطنها، حتي أدرجها بدمائها، قاصدا من ذلك قتلها.

