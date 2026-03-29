غلق منزل كوبري التسعين القادم من محور المشير طنطاوي في اتجاه مناطق السلام

كتب : محمد الصاوي

06:46 م 29/03/2026

حركة المرور

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بكوبري التسعين الجنوبي اتجاه مناطق السلام.

جاء ذلك لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بكوبرى التسعين الجنوبي باتجاه مناطق السلام الأمر الذي يستلزم غلق منزل كوبري التسعين في الاتجاه القادم من محور المشير طنطاوي اتجاه مناطق السلام شرق الطريق الدائري، وذلك لمدة (7 أيام) بدءًا من الساعة 12.5 صباح يوم الأحد الموافق 2026/3/29.

فيما ستحول الحركة المرورية للقادم من محور المشير طنطاوي اتجاه مناطق السلام يسلك محور التسعين الجنوبي فالدوران والعودة من المأوى الدوراني الشويفات فيميناً مسطح كوبرى التسعين اتجاه الطريق الدائري.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

اقرأ أيضًا:

تجديد حبس نجل ميدو 15 يومًا في اتهامه بحيازة مواد مخدرة

لجنة إعلام وتسريبات.. كيف حاول الإخوان اختراق دوائر الدولة وتحريض الشعب؟

رسالة باكية من عبد الونيس لابنه وزوجته وقيادات حسم

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كوبري التسعين حركة المرور الإدارة العامة لمرور القاهرة غلق منزل كوبري التسعين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

غلق المحال والتصالح وتقنين المشروعات.. تفاصيل اجتماع وزيرة التنمية مع المحافظين
أخبار مصر

غلق المحال والتصالح وتقنين المشروعات.. تفاصيل اجتماع وزيرة التنمية مع المحافظين
26 أبريل.. الحكم على عمرو أديب بتهمة سب وقذف مرتضى منصور
حوادث وقضايا

26 أبريل.. الحكم على عمرو أديب بتهمة سب وقذف مرتضى منصور

الأنبوبة انفجرت.. حريق هائل يلتهم محتويات مطعم شهير بالإسكندرية (فيديو
أخبار المحافظات

الأنبوبة انفجرت.. حريق هائل يلتهم محتويات مطعم شهير بالإسكندرية (فيديو
قبل مواجهة مصر.. إسبانيا تعلن استبعاد لاعب المنتخب رسميًا
رياضة عربية وعالمية

قبل مواجهة مصر.. إسبانيا تعلن استبعاد لاعب المنتخب رسميًا
سعر الدولار اليوم يقفز 80 قرشا مقابل الجنيه في نهاية تعاملات الأحد
أخبار البنوك

سعر الدولار اليوم يقفز 80 قرشا مقابل الجنيه في نهاية تعاملات الأحد

المشهد مرتبك.. لماذا تأخرت قرارات تعطيل الدراسة بالقاهرة والجيزة والقليوبية؟
رابطة تجار السيارات تحذر من موجة ارتفاع جديدة وتكشف "عودة الأوفر برايس"
4 ضغوط محلية وعالمية.. لماذا قفز سعر الدولار إلى مستوى تاريخي اليوم؟
مسؤول سابق بالبنتاجون يكشف أكبر إخفاقات أمريكا في حرب إيران وسر "شاهد"