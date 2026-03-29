قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بكوبري التسعين الجنوبي اتجاه مناطق السلام.

غلق منزل كوبري التسعين القادم من محور المشير طنطاوي

جاء ذلك لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بكوبرى التسعين الجنوبي باتجاه مناطق السلام الأمر الذي يستلزم غلق منزل كوبري التسعين في الاتجاه القادم من محور المشير طنطاوي اتجاه مناطق السلام شرق الطريق الدائري، وذلك لمدة (7 أيام) بدءًا من الساعة 12.5 صباح يوم الأحد الموافق 2026/3/29.

فيما ستحول الحركة المرورية للقادم من محور المشير طنطاوي اتجاه مناطق السلام يسلك محور التسعين الجنوبي فالدوران والعودة من المأوى الدوراني الشويفات فيميناً مسطح كوبرى التسعين اتجاه الطريق الدائري.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

تجديد حبس نجل ميدو 15 يومًا في اتهامه بحيازة مواد مخدرة

لجنة إعلام وتسريبات.. كيف حاول الإخوان اختراق دوائر الدولة وتحريض الشعب؟

رسالة باكية من عبد الونيس لابنه وزوجته وقيادات حسم



